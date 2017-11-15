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Павлюченко: не готов играть за 100 рублей, буду оспаривать решение «Арарата»

Футбол

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко не согласен с решением руководства снизить на 99% стимулирующие выплаты и намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС.

«Дальше буду оспаривать решение о сокращении премиальной части на 99 процентов в палате по разрешению споров РФС, потому что я не готов за 100 рублей играть. Кому такое понравится? Контракт на данный момент не расторгнут, я действующий футболист „Арарата“. Сегодня присутствовал на тренировке, я в команде. Всю ситуацию не хочу рассказывать, в ближайшее время будет какая-то информация», — отметил Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Павлюченко: не хочу, чтобы люди думали, будто я гад – меня подставили!
Нападающий представил свою версию конфликта с руководством московского «Арарата».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Арарат Москва Роман Павлюченко РФС
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