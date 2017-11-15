Павлюченко: не готов играть за 100 рублей, буду оспаривать решение «Арарата»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко не согласен с решением руководства снизить на 99% стимулирующие выплаты и намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС.

«Дальше буду оспаривать решение о сокращении премиальной части на 99 процентов в палате по разрешению споров РФС, потому что я не готов за 100 рублей играть. Кому такое понравится? Контракт на данный момент не расторгнут, я действующий футболист „Арарата“. Сегодня присутствовал на тренировке, я в команде. Всю ситуацию не хочу рассказывать, в ближайшее время будет какая-то информация», — отметил Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.