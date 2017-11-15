Де Росси заходил в автобус сборной Швеции, чтобы извиниться за поведение фанатов

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси после нулевой ничьей в ответном стыковом матче со Швецией зашел в автобус соперников и извинился за поведение итальянских болельщиков, освиставших гимн гостей.

«Он сказал, что мы хорошо играли, извинился за то, как некоторые из игроков вели себя в Стокгольме, а также за то, что некоторые из фанатов освистывали наш национальный гимн в ответном игре. Атмосфера в автобусе была примерно такой: «Вау, это действительно происходит?». Это был один из самых приятных моментов, каков чертов джентльмен, а!» — сказал защитник сборной Швеции Понтус Янссон.

После игры 34-летний Де Росси объявил о завершении карьеры в сборной Италии.