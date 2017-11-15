Безуглов: рисковать здоровьем игроков ради сиюминутных целей просто неразумно

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что медицинский штаб сборной России не вмешивается в дела клубов.

«О том, почему Кузяев не играл за „Зенит“, лучше спрашивать не у меня. Мы ориентируемся на данные объективных обследований и желание футболиста. Далер очень хотел играть. Поэтому заранее прилетел на сбор, и мы провели всестороннее исследование, которое позволило нам разрешить ему приступить к тренировкам. Параллельно мы консультировались и с иностранными хирургами, и Кузяев даже летал буквально на несколько часов на консультацию, в ходе которой показаний к срочной операции выявлено не было. Проведённое лечение позволило убрать воспаление и вызванный им болевой синдром. Далер полноценно отыграл обе игры и не жаловался. В дальнейшем он будет самостоятельно закачивать плечо и играть за клуб.

Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела команд. Можем дать только рекомендации футболистам и отразить их в возвратных паспортах, которые посылаются в клубы. Мы это и сделаем. Рисковать здоровьем футболистов ради достижения сиюминутных целей просто неразумно», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.