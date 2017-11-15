Безуглов: Фернандес, Кокорин и Акинфеев при необходимости могли выйти с Испанией

Защитник Марио Фернандес, форвард Александр Кокорин и вратарь Игорь Акинфеев в случае необходимости могли сыграть в контрольном матче с Испанией (3:3), сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

«У каждого из ребят были определённые проблемы со здоровьем, но при необходимости каждый из них мог выйти на поле и сыграть. Другой вопрос, что, проанализировав состояние этих футболистов в первый день сбора, тренерский штаб изначально понимал, что две игры такого уровня интенсивности могут негативно сказаться на их состоянии. Поэтому речь изначально шла о ротации. Здоровье футболистов должно для всех стоять на первом месте.



У Игоря при частых играх на разных покрытиях иногда реагирует колено, к первому матчу мы полностью убрали явления воспаления, и он достойно провёл встречу. Но чтобы лишний раз не провоцировать, тренер решил дать ему отдохнуть во второй игре, тем более что в чемпионате следующий матч у него будет на искусственном поле. А Саша Кокорин и Марио Фернандес ещё до сбора имели определенные проблемы.



У Марио на фоне «игры на уколах» перегрузились мышцы бедра, и первые дни сбора мы посвятили устранению этих проблем. Только убедившись на основании объективных данных, что он готов играть, тренер включил Марио в состав. После первого матча его состояние оставалось таким же, как и до сбора. Острых мышечных проблем МРТ не выявило. Но чтобы дать возможность начать лечить беспокоившую почти три недели проблему, ему тоже дали паузу, которую он посвятил лечению и индивидуальным тренировкам. При этом Марио принял решение лететь со сборной в Санкт-Петербург и максимально полно участвовать во внутрикомандной жизни.



Из «Зенита» сигнализировали о проблемах Кокорина с ахилловым сухожилием. Но он продолжал играть все матчи без замен, хотя при проблемах подобного рода игровая деятельность должна быть сведена к минимуму — это общеизвестный факт. Анализ, который мы всегда проводим в первый день сбора, показал, что мышцы у Саши были перегружены, поэтому первые дни были посвящены его восстановлению. Ахилл при этом его не беспокоил. И Саша провёл хорошую по всем показателям игру», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.