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«Арсенал» пытается переманить главного скаута дортмундской «Боруссии»

Футбол

Главный скаут дортмундской «Боруссии» Свен Мислинтат может в скором времени занять аналогичный пост в лондонском «Арсенале», сообщает ESPN FC.

По информации источника, «Арсенал» уже ведёт переговоры с 44-летним специалистом. На данный момент роль главного скаута в английском клубе исполняет Стив Роули, который работает в этой должности в клубе с 1996 года.

Отмечается, что в августе «Бавария» пыталась переманить Мислинтата в свой штаб и назначить его техническим директором клуба, но попытка не увенчалась успехом. Среди успехов главного скаута «Боруссии» — трансферы в клуб Роберта Левандовски, Синдзи Кагавы, Пьер-Эмерика Обамейянга и Усмана Дембеле в предыдущие годы.

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Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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