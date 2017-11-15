Реднапп считает, что трансфер Бэйла помог бы «Тоттенхэму» выиграть АПЛ

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп выразил мнение, что возвращение в клуб нападающего Гарета Бэйла могло бы помочь «шпорам» выиграть английскую Премьер-лигу. Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году, в составе которого выступает по сей день.

«Бэйл является футболистом, который может решать исход матчей за счёт индивидуального мастерства. Он может помочь команде выиграть титул. Контроль за его физическим состоянием является проблемой, но если Бэйл в форме и показывает свой лучший футбол, то он может сыграть роль, которая позволит команде стать чемпионом, а не просто финишировать в топ-5», — цитирует Реднаппа talkSPORT.