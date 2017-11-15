Оуэн: я бы не сказал, что нынешнее поколение англичан сильнее моего

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сравнил нынешнее поколение британских футболистов со своим.

«У нас, очевидно, много хороших игроков. Мы стали выигрывать чуть ли не каждый молодежный турнир, и это блестяще. Возвращаясь к моему поколению, некоторые из тех игроков выигрывали Лигу чемпионов и всевозможные большие трофеи. Они были одними из лучших игроков в мире. Думаю ли, что это поколение сильнее моего? Я бы так не сказал.

Пол Скоулз, Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм. Не думаю, что у этого поколения есть столько игроков с громкими именами. Но качество игроков — наименьшая из забот, на больших турнирах важен менталитет. Нужно играть так же, как в квалификации. Нам, кажется, в этом нет равных", — сказал Оуэн в интервью Omnisport.