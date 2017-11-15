Венгер: зимой «Арсеналу» придётся подумать о продаже Озила и Алексиса

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что клуб еще не определился с будущим лидеров команды — Месута Озила и Алексиса Санчеса. В данный момент переговоры с игроками о продлении контрактов приостановлены.



«Мы еще не приняли никакого решения по Озилу и Санчесу. Нам придется подумать об их продаже зимой, но это будет зависеть от ситуации, в которой мы будем находиться к концу декабря.



Я уже говорил, что в конце каждого сезона встречаюсь с руководством клуба и мы обсуждаем пути дальнейшего развития», – цитирует Венгера beIN Sport.

Венгер не исключил, что может отправиться на ЧМ-2022 в качестве тренера сборной