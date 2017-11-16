100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Награда «Возвращение года» в MLS досталась Дэмпси

Футбол

Нападающий «Сиэтл Саундерс» Клинт Дэмпси стал обладателем награды MLS «Возвращение года», сообщает официальный сайт MLS.

В 2016 году у 34-летнего американского футболиста обнаружили серьёзные проблемы с сердцем, которые могли поставить крест на его карьере. Однако это не помешало ему спустя примерно шесть месяцев вернуться на поле и уже в текущем сезоне стать одним из лучших игроков команды.

Дэмпси забил 14 голов в 30 матчах регулярного сезона и плей-офф MLS. Вместе с «Сиэтлом» он дошёл до финала конференции, в котором в двухматчевом противостоянии встретится с «Хьюстон Динамо».

Дубль Дэмпси вывел «Сиэтл Саундерс» в финал конференции MLS
Источник: Официальный сайт MLS Сообщить об ошибке
Теги
Сиэтл Саундерс Клинт Дэмпси Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент