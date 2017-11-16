Награда «Возвращение года» в MLS досталась Дэмпси

Нападающий «Сиэтл Саундерс» Клинт Дэмпси стал обладателем награды MLS «Возвращение года», сообщает официальный сайт MLS.

В 2016 году у 34-летнего американского футболиста обнаружили серьёзные проблемы с сердцем, которые могли поставить крест на его карьере. Однако это не помешало ему спустя примерно шесть месяцев вернуться на поле и уже в текущем сезоне стать одним из лучших игроков команды.

Дэмпси забил 14 голов в 30 матчах регулярного сезона и плей-офф MLS. Вместе с «Сиэтлом» он дошёл до финала конференции, в котором в двухматчевом противостоянии встретится с «Хьюстон Динамо».