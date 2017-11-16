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Эллардайс: решил, что работа в «Эвертоне» лучше подойдёт кому-нибудь другому

Футбол

Известный британский специалист Сэм Эллардайс назвал причины провала переговоров с «Эвертоном» относительно должности главного тренера ливерпульской команды, ставшей вакантной после увольнения Рональда Кумана.

«К сожалению, ожидания не оправдались. Переговоры затянулись, поскольку в «Эвертоне» долгое время не могли дать ответ, так что мне самому пришлось принимать решение. И я решил, что эта работа лучше подойдёт кому-нибудь другому. «Эвертон» — невероятный клуб, это потрясающая работа, но я просто не чувствовал, что она мне подходит.

Думаю, что на моём месте вы бы тоже хотели, чтобы люди, с которыми идут переговоры, были бы решительными и чувствовали, что заинтересованы в вас. У меня такого ощущения не возникло. В «Эвертоне» сомневались, что я подходящий для них человек», — сказал Эллардайс в интервью talkSPORT.

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Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
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ФК Эвертон Сэм Эллардайс
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