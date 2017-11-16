Тер Штеген: Нойер заслуживает места в основном составе сборной Германии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не поскупился на похвалу в адрес вратаря мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. Место Нойера в основном составе сборной Германии обсуждению не подлежит, и для тер Штегена ничего нелогичного в этом нет.

«За последние годы Мануэль проделал необходимую работу и упрочил свои позиции. Нойер заслуживает места в основном составе сборной Германии, пока демонстрирует игру такого уровня. Но, естественно, у меня свои притязания, и я хочу когда-нибудь стать первым номером национальной команды», — приводит слова тер Штегена Kicker.