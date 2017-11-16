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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Отстранённый на 30 дней Герреро: мечта сбылась, сборная Перу едет на ЧМ-2018

Футбол

Нападающий «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года. Последний раз перуанцы играли на ЧМ 35 лет назад.

«Всё, мечта сбылась. Сборная Перу едет на чемпионат мира в Россию», — написал Герреро в «Фэйсбуке».

33-летний футболист не смог помочь своей сборной в межконтинентальном плей-офф из-за дисквалификации на 30 дней. ФИФА отстранила футболиста из-за допинг-пробы, которая дала положительный результат.

Отсутствие Герреро не помешало Перу обыграть Новую Зеландию в ответном матче — 2:0. Первая игра завершилась вничью — 0:0.

Герреро отстранён на 30 дней и пропустит стыковые игры Перу с Новой Зеландией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Перу - Футбол Фламенго Хосе Паоло Герреро Новая Зеландия — Олимпиада ЧМ-2018
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