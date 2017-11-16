Моуринью: Ибрагимович вернётся на поле до конца 2017 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который заканчивает восстановление после травмы, вернётся на поле до окончания текущего года. Об этом сообщил главный тренер манкунианского клуба Жозе Моуринью.

18 октября в СМИ появилась информация, что 36-летний футболист приступил к тренировкам с небольшими ограничениями.

«Он лев, он боец. Я думаю, что это хорошо подходит под его описание. Как мы и ожидали, он сократил сроки своего выздоровления, и, как мы уже говорили несколько недель назад, он вернётся до конца 2017 года. Это прекрасно, после такой травмы это очень быстрое восстановление», — цитирует Моуринью Sky Sports.