Игрок сборной Новой Зеландии: перуанцы использовали всё, что можно, даже лазеры

Защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюрант прокомментировал поражение от Перу (0:2) в ответном матче плей-офф межконтинентальной квалификации за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Футболист остался недоволен, что перуанские фанаты использовали лазеры.

«Они использовали любую возможность, чтобы попытаться остановить нас, даже лазеры. Мы знали, к чему стремимся, а также понимали, что они всё сделают, чтобы остановить нас. Было очень сложно общаться друг с другом из-за шума трибун.

Это огромный вызов. Очень хорошая футбольная нация, невероятные болельщики, которые всегда стоят за своей сборной. В такой ситуации перед вами всегда непростая задача.

Мы не должны искать какое-то оправдание. Сборная приехала с конкретным планом на игру и придерживалась его, но второй гол свёл все старания на нет», — цитирует Дюранта New Zealand Herald.

Фото, на котором фанаты используют лазеры, можно посмотреть в «твиттере» mw‏.