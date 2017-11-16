Тренер новозеландцев рассказал, что мешало команде подготовиться к матчу с Перу

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился впечатлениями от ответного стыкового матча за выход на чемпионат мира — 2018 с командой Перу. Поражение на выезде (0:2) лишило новозеландцев шансов сыграть в финальной части турнира.

Хадсон отметил, что было много нюансов, которые помешали его команде качественно подготовиться к игре. В частности то, что команда долго добилась до Перу.

«Мы сели в самолёт, и я спросил у стюардессы, сколько времени осталось лететь до Перу, и она сказала: „Мы не летим в Перу, мы летим в Чили! С тех пор происходило невероятное. Вчера вечером мы не смогли уснуть, так как на улице были фейерверки. Сегодня я хотел поспать возле бассейна, но внезапно в небе начали летать реактивные истребители.



Но ни разу за два-три дня здесь, в Перу, мы не использовали это как оправдание. Очевидно, что я очень разочарован, но моё первое чувство — невероятная гордость за своих игроков. Они — прекрасная команда», — цитирует Хадсона New Zeland Herald.