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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Геркус: наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018, невероятное достижение!

Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на гол нападающего своей команды Джефферсона Фарфана в матче за сборную сборную Перу​ в ответном стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2018 с командой Новой Зеландии (2:0).

Победа позволила перуанской команде впервые с 1982 года пробиться в финальную часть мирового первенства.

«Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждём обратно в клубе, впереди много дел...», — написал Геркус в социальной сети «ВКонтакте».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Фарфан: это был самый важный гол в моей жизни
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Перу - Футбол ФК Локомотив Джефферсон Фарфан Илья Геркус
Новости. Чемпионат мира 2018
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