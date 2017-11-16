Геркус: наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018, невероятное достижение!

Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на гол нападающего своей команды Джефферсона Фарфана в матче за сборную сборную Перу​ в ответном стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2018 с командой Новой Зеландии (2:0).

Победа позволила перуанской команде впервые с 1982 года пробиться в финальную часть мирового первенства.

«Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждём обратно в клубе, впереди много дел...», — написал Геркус в социальной сети «ВКонтакте».

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