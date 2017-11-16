Экс-глава Федерации футбола Перу угрожал смертью свидетелю в деле о коррупции

Бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга угрожал смертью экс-директору спортивного маркетинга ФИФА Алехандро Бурсако. В 2015 году чиновник признал себя виновным в рэкете, мошенничестве и отмывании денег, а Бурга также подозревается в коррупции при покупке прав на показ матчей.

Ранее Бурсако подробно описал в федеральном суде США, как его компания выплатила миллионы долларов в виде взятки руководителям Южноамериканской футбольной конфедерации в течение 10 лет, чтобы обеспечить права на показ крупных турниров.

Давая очередные показания, Бурсако рассказал, что его запугивают. По его словам, бывший президент Федерации футбола Перу провёл пальцем по шее. Адвокаты чиновника в свою очередь отметили, что обвиняемого неправильно поняли.

«Это добрый и робкий человек. Он просто почесал шею», — отметили адвокаты.

В ответ судья Памела Чен заявила, что обеспокоена возможным запугиванием свидетеля, запретив обвиняемому пользоваться телефоном и компьютером.