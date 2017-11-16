Клопп был выписан из больницы и вернулся в расположение «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который накануне угодил в больницу, был выписан и вернулся в расположение клуба, который в эти минуты проводит тренировку. Об этом сообщает The Telegraph.

Юрген Клопп был доставлен в больницу, чтобы пройти серию обследований. Что именно беспокоит 50-летнего специалиста, не сообщается, но известно, что жизни немецкого специалиста ничего не угрожает.

17 ноября состоится предматчевая пресс-конференция, на которой Юрген Клопп ответит на вопросы журналистов. 18 ноября «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ сыграет против «Саутгемптона».