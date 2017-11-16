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Орлов: Черчесов сказал, что ставит Жиркова, чтобы показать Манчини уровень Юры

Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу игры полузащитника Юрия Жиркова в товарищеском матче с командой Испании (3:3). Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в текущем сезоне РФПЛ ни разу не включал игрока в стартовый состав своей команды.

«С испанцами у нас была более жёсткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошёл вперёд. Видели, как он играл? Великолепно! После пресс-конференции я подошёл к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: „Лучшим-то был Жирков“. Он ответил: „Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В “Зените» же Юра не на главных ролях". Вот это проблема «Зенита», и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв Геннадий Орлов Роберто Манчини Станислав Черчесов ЧМ-2018
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