ПСФТ: фотография Мутко с наклейкой «Живи, «Кубань» не решила проблем клуба

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров (ПСФТ) Николай Грамматиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым высказался по поводу ситуации в «Кубани». Ранее сообщалось, что 15 футболистов основного состава краснодарской команды бойкотируют матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов.



«Игроки могут приостановить работу, но при всех обстоятельствах себя очень слабо проявляет РФС. «Кубань» должна деньги не только текущие, но и за прошлый год. А РФС, вместо того чтобы решать этот вопрос, пытается подать руководству «Кубани» сигналы, что можно не платить. Cегодня должны были снять 12 очков за неисполнение решения по Петреску и другим тренерам. Но заседание отложили. Со стороны «Кубани» никаких попыток урегулировать этот вопрос, как и многие другие финансовые обязательства, нет. Краснодарский клуб вылетел в ФНЛ, имея серьёзные долги. Вместо того чтобы закрывать эти обязательства, губернатор позволил в очередной раз создать новые. При этом не заплатив за старые. Мы говорили РФС, что подобная ситуация неприемлема. По нашим ощущениям, руководство края планирует снять клуб с чемпионата, потому что столь длительное невыполнение обязательств свидетельствует, что они не заинтересованы в существовании клуба. Мы слышали разговоры о зарубежном инвесторе, но это так и осталось разговорами. Здесь налицо безответственность руководителей Краснодарского края, а также странная пассивная позиция РФС. Фотография Мутко с наклейкой «Живи, «Кубань» не решила проблем. Мы видим в других отраслях, когда руководители отраслей стараются повлиять на предприятия для погашения долгов перед работниками. А в футболе сейчас этого нет. Проблема глубже, надо менять структуру соревнований, потому что все клубы ФНЛ планово-убыточные. ФНЛ не позволяет зарабатывать.

Что касается палаты по разрешению споров, то, после того как в данном органе стали избирать председателя не по принципу независимости, а по принципу фактического согласования позиции с руководством РФС, мы перестали считать председателя независимым. У нас опять нет сегодня в России в футболе независимых судебных органов. И то, что 12 месяцев не выполняется решение этой же палаты против «Кубани», об этом и свидетельствует. Более того, как я уже сказал, в палате есть уже заявление, но они даже не рассматривают тех заявлений, которые туда поступают. Она позволяет должникам не выполнять своих обязательств.

Руководство говорило игрокам, что им не за что платить? Это свидетельствует о крайне низком профессиональном уровне данных людей. К вопросу о том, как выдаётся лицензия на участие в соревнованиях и, главное, каким руководителям. Если игроки приостановили работу, то они могут вообще не тренироваться. Есть такая законная возможность. А если ты работу не приостановил, но пришёл и написал претензию, что тебе должны, то должен соблюдать тренировочный процесс. При всех обстоятельствах, РФС и губернатор края сегодня не решают проблемы, а только усугубляют её", — заявил Грамматиков.

В феврале 2017 года президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко стал участником акции #ЖивиКубань, которая была направлена на то, чтобы привлечь внимание должностных лиц и общественности к тяжёлому финансовому положению краснодарской команды.