Обамейянг пропустит матч «Штутгарт» — «Боруссия» по дисциплинарным причинам

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг пропустит матч 12-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом».

Как сообщает официальный «твиттер» «Боруссии», 28-летний габонский форвард отстранён от участия в матче по дисциплинарным причинам.

Матч «Штутгарт» — «Боруссия» состоится на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» 17 ноября, начало встречи — в 22:30 мск.

В нынешнем сезоне Обамейянг в 11 матчах немецкого чемпионата забил 10 мячей. При этом в последних трёх играх нападающий не может забить.