Почеттино: для меня Венгер всегда будет особенным тренером

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» отдал должное наставнику «канониров» Арсену Венгеру.



«На мой взгляд, он заслуживает большой похвалы Для меня он всегда будет особенным тренером. Быть в клубе 20 лет и всегда оставаться наверху нелегко. Если вы работаете в клубе пять лет, значит вы хороший тренер. Если 10, то вы должны быть очень хорошим тренером. Но более 20 лет означает, что вы особенный.



Для нас это вызов. Почему бы не остаться здесь на пять или 10 лет? В текущий футбольный период это стало бы большим достижением для меня и для клуба.

Венгер был новатором. Он был впереди всех. Всегда трудно привнести что-то новое в футбол, но нужно стараться внедрять инновации каждый сезон и пытаться создать проект в соответствии с вашими идеями и философией, которые опережают другие клубы», — приводит слова Почеттино The Telegraph.

Дерби Северного Лондона состоится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 18 ноября, начало — в 15:30 мск.