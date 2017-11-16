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В сентябре 2018 года возьмёт старт Лига наций КОНКАКАФ

Футбол

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктор Монтальян сообщил, что руководящий совет КОНКАКАФ дал добро на проведение Лиги наций. Новый турнир начнётся в сентябре 2018 года, в нём примут участие все 41 член КОНКАКАФ.

Формат Лиги наций КОНКАКАФ похож на одноимённый турнир УЕФА, который также стартует в сентябре. Участники турнира будут разбиты на три дивизиона, будут предусмотрены повышение и понижение в ранге. Турнир станет также квалификацией на Золотой кубок КОНКАКАФ.

КОНКАКАФ близок к созданию аналога европейской Лиги наций
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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