В сентябре 2018 года возьмёт старт Лига наций КОНКАКАФ

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктор Монтальян сообщил, что руководящий совет КОНКАКАФ дал добро на проведение Лиги наций. Новый турнир начнётся в сентябре 2018 года, в нём примут участие все 41 член КОНКАКАФ.

Формат Лиги наций КОНКАКАФ похож на одноимённый турнир УЕФА, который также стартует в сентябре. Участники турнира будут разбиты на три дивизиона, будут предусмотрены повышение и понижение в ранге. Турнир станет также квалификацией на Золотой кубок КОНКАКАФ.