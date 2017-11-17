Пойет: Канте — лучший центральный полузащитник в мире, без сомнений

Бывший игрок «Челси», а ныне футбольный специалист Густаво Пойет отдал должное игровым способностям лидера полузащиты синих Н`Голо Канте, вернувшегося в строй после повреждения задней поверхности бедра, которую он получил в составе сборной Франции



«В «Челси» все очень скучали по Канте, и можно увидеть, насколько важно его возвращение. Он попросту лучший центральный полузащитник в мире, без сомнений. Я знаю, что есть такие игроки, как Каземиро или Бускетс, но он лучше этих футболистов.



Канте понимает ход игры и когда бежит, и когда стоит на месте. Он очень хорошо читает игру. Обычно такие игроки не столь хороши в обращении с мячом, как Канте. Просто невероятно, что он перешёл в «Лестер», и никто его не видел, пока команда не выиграла чемпионат! Вы делаете то, что делаете, тренеры делают то, что делают, но как его могли пропустить скауты?», — цитирует Пойета Standard Sport.

Канте признался, что после травмы он, выходя на поле, испытывает страх