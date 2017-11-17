Варан: при Моуринью прошёл в «Реале» через несколько странный этап

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал про те времена, когда главным тренером команды был Жозе Моуринью, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед». Варана в своё время португальскому специалисту порекомендовал нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

«При Моуринью я прошёл в «Реале» через несколько странный этап. На старте сезона я вообще не играл и не понимал причин этого. Поговорил с тренером и спустя три дня, когда мне уже исполнилось 19 лет, вышел в матче с «Манчестер Сити». Я принял это как вызов. Игра у меня получилась, и с тех пор всё начало складываться лучше», — цитирует Варана GQ.

Варан перешёл в «Реал» в 2011 году из «Ланса». Моуринью возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.