Наставник «Хоффенхайма» подтвердил интерес «Баварии» к Сандро Вагнеру

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман подтвердил интерес мюнхенской «Баварии» к нападающему команды Сандро Вагнеру. Последний рассматривается немецким грандом в качестве замены польскому форварду Роберту Левандовскому.

«На этот счёт нечего сказать, за исключением того, что интерес к Вагнеру есть», — приводит слова Нагельсмана интернет-портал Goal.

«Бавария» в настоящее время ищет форварда, который мог бы заменять по ходу матчей Левандовского. Польский игрок уже неоднократно сетовал на то, что подвергается слишком большой нагрузке.