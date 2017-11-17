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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ-2018

Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович задумался о возобновлении международной карьеры после того, как сборная Швеции пробилась на чемпионат мира 2018 года. Несмотря на то что на поле 36-летний футболист должен вернуться только в конце года, он всерьёз рассматривает возможность поездки в Россию в качестве игрока. Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник близкий к шведу.

Ранее Златан Ибрагимович признался, что не прочь съездить в Россию, но история со сборной закончена. Возможное возвращение нападающего отказался обсуждать и главный тренер Янне Андерссон, который после выхода команды на чемпионат мира отметил, что нужно говорить о великих игроках, которые сейчас выступают за сборную.

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Источник: RMC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Швеции — Футбол Златан Ибрагимович ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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