Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович задумался о возобновлении международной карьеры после того, как сборная Швеции пробилась на чемпионат мира 2018 года. Несмотря на то что на поле 36-летний футболист должен вернуться только в конце года, он всерьёз рассматривает возможность поездки в Россию в качестве игрока. Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник близкий к шведу.

Ранее Златан Ибрагимович признался, что не прочь съездить в Россию, но история со сборной закончена. Возможное возвращение нападающего отказался обсуждать и главный тренер Янне Андерссон, который после выхода команды на чемпионат мира отметил, что нужно говорить о великих игроках, которые сейчас выступают за сборную.