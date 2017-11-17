Гол хавбека «Саутгемптона» признан самым красивы в АПЛ по итогам октября

Гол полузащитника «Саутгемптона» Софьяна Буфаля в ворота «Вест Бромвич Альбион» признан самым красивым в английской Премьер-лиге по итогам октября. Об этом говорится на официальном сайте лиги.

В 9-м туре АПЛ «Саутгемптон» благодаря голу Буфаля обыграл «Вест Бромвич» (1:0). Для марокканца этот мяч стал пока единственным в текущем сезоне.

«Это был хороший гол, самый лучший. Счастлив, что выиграл эту награду», — сказал Буфаль.

Если у вас не отображается видео гола, его можно посмотреть на странице «Саутгемптона» в «твиттере».