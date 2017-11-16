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Лаллана сможет впервые выйти на поле в текущем сезоне в матче с «Саутгемптоном»

Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, пропустивший начало сезона из-за травмы бедра, полученной в предсезонном матче с «Атлетико» готов помочь красным во встрече со своей бывшей командой — «Саутгемптоном». Об этом сообщают источники Sky Sports.

Также тренерский штаб красных надеется задействовать в предстоящем матче ещё одного экс-игрока «святых». Речь идёт о Садио Мане, досрочно вернувшимся из расположения сборной Сенегала из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.

Игра «Ливерпуля» и «Саутгемптона» в рамках 12-го тура АПЛ состоится 18 ноября и начнётся в 18:00 мск.

Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана вернётся в строй после паузы в АПЛ
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Саутгемптон Адам Лаллана Садио Мане
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