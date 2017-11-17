Гендиректор «Тосно» сообщил, что в клубе есть небольшие финансовые проблемы

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал тот факт, что клубу из Ленинградской области со стороны РФС было запрещено регистрировать новых футболистов.

Запрет будет снят в случае, если «Тосно» погасит задолженность после расторжения контракта и выплатит проценты за задержку выплаты экс-футболисту клуба Константину Гарбузу.

«В „Тосно“ есть небольшие финансовые проблемы, но не значит, что это что-то серьёзное. Будем решать вопрос о выплатах Гарбузу. С футболистом связывались, он, понятное дело, хочет получить деньги. На сегодняшний день мы не можем их выплатить в полном объёме. Будем выплачивать в том порядке, в каком признает палата по разрешению споров», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.