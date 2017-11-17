«Спартак» впервые с 11 августа потерпел поражение в молодёжном первенстве

«Краснодар» обыграл «Спартак» в 17-м туре российского молодёжного первенства и вышел в лидеры. Эта победа стала для «горожан» четвёртой кряду. Примечательно, что в этой же встрече прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия «Спартака». Последний раз красно-белые проигрывали 11 августа, когда уступили ЦСКА (1:2).

На перерыв «Краснодар» ушёл, ведя в счёте – 2:0. На 30-й минуте отличился Магомед-Шапи Сулейманов, а спустя семь минут забил Александр Моргунов.

На 56-й минуте Данила Прошляков сумел отыграть один мяч, но уйти от поражения «Спартак» не смог. Более того, на 79-й минуте «Краснодар» усилиями Ивана Игнатьева забил третий гол – 3:1.

Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».