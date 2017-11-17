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«Спартак» впервые с 11 августа потерпел поражение в молодёжном первенстве

Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» в 17-м туре российского молодёжного первенства и вышел в лидеры. Эта победа стала для «горожан» четвёртой кряду. Примечательно, что в этой же встрече прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия «Спартака». Последний раз красно-белые проигрывали 11 августа, когда уступили ЦСКА (1:2).

На перерыв «Краснодар» ушёл, ведя в счёте – 2:0. На 30-й минуте отличился Магомед-Шапи Сулейманов, а спустя семь минут забил Александр Моргунов.

На 56-й минуте Данила Прошляков сумел отыграть один мяч, но уйти от поражения «Спартак» не смог. Более того, на 79-й минуте «Краснодар» усилиями Ивана Игнатьева забил третий гол – 3:1.

Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
17 ноября 2017, пятница. 14:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
3 : 1
Спартак-мол.
Москва
1:0 – Сулейманов – 30, 2:0 – Моргунов – 37, 2:1 – Прошляков – 56, 3:1 – Игнатьев – 79
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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