«ПСЖ» опроверг сообщения, что в контракте Неймара есть опция выкупа за € 222 млн

«ПСЖ» опроверг информацию, что в контракте нападающего Неймара прописала опция выкупа € 222 млн. Напомним, что именно такую сумму заплатил французский клуб, чтобы бразильский футболист перешёл в стан «ПСЖ» из «Барселоны».

В последнее время СМИ часто писали о Неймаре, утверждая, что у него натянутые отношения с главным тренером парижан Унаи Эмери. Также сообщалось, что Неймар испытывает сильную ностальгию по временам в каталонском клубе и хотел бы вернуться.

«Даже если такой пункт и был бы, то он бы не имел никакого юридического значения, потому что Лига 1 не признаёт подобных контрактов», – цитирует Le Parisien представителя «ПСЖ».

Отметим, что для французских клубов отступные деньги — непривычная практика, поскольку в этой стране в контрактах футболистов, как правило, не прописывается сумма трансферной компенсации.