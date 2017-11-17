Измайлов: может, поиграю ещё три года в какой-нибудь не самой сильной лиге

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов, который в сентябре покинул московский «Арарат», рассказал, где собирается играть в дальнейшем.

«Может, вообще не буду. А может, поиграю ещё три года в какой-нибудь не самой сильной лиге. С точки зрения здоровья и пользы, которую способен принести, наверное, уже не стоит говорить о клубах, борющихся за попадание в Лигу чемпионов. А всё остальное – не проблема. Никаких травм сейчас у меня нет. Хотя в данный момент не думаю о возобновлении карьеры. Специально себя ни к чему не готовлю. Становиться тренером пока не планирую. Но не исключаю, что рано или поздно это может произойти.

Если оценивать свою карьеру, то больше половины целей, которые ставил в детстве, не достиг. Но если рассуждать с другой стороны, удалось очень многое. Практически всю карьеру выступал на самом высоком уровне, в командах, которые боролись за первые места, еврокубки. И почти каждый год были титулы или медали. В целом очень доволен тем, через что прошёл, как в футбольном плане, так и в жизненном", — рассказал Измайлов в интервью «Советскому спорту».