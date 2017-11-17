Моуринью: Ибрагимовичу нужно время, чтобы вернуться к своему уровню

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возвращение в строй нападающего Златана Ибрагимовича. Ибрагимович не выходил на поле с конца прошлого сезона, когда получил тяжёлую травму. 36-летний швед был включён в список игроков, которые могут выйти на поле в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» 18 ноября.

«Златан полностью восстановился, но сейчас нельзя ожидать, что он сыграет 90 минут или будет играть в каждом матче, как делал всю свою карьеру. Сейчас ему нужно время, чтобы вернуть свой уровень, физическую готовность, уверенность, резкость. Но то, что он в строю, — это здорово», — приводит слова Моуринью ESPN FC.

Также португальский специалист дал понять, что Ибрагимович и другой форвард «МЮ» Ромелу Лукаку могут играть вместе.

«Хорошие футболисты могут играть вместе. Легко играть вместе», — заявил наставник манкунианцев.