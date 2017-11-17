Адриано: готов бесплатно играть за «Фламенго» из-за своей любви к клубу

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано сообщил, что готов в следующем году на безвозмездной основе возобновить карьеру в родном для себя клубе «Фламенго».

«Фламенго» всегда был для меня очень важен. Несмотря ни на что, являюсь поклонником этого клуба, и мне не нужно это кому-то доказывать. В следующем году буду серьёзно тренироваться. Если я нужен «Фламенго», то готов в него вернуться. Ему не придётся мне ничего платить. Я бы играл за клуб из-за своей любви к нему», — приводит слова Адриано Foxsports.com.br.

Ранее Адриано объявил о намерении возобновить свою карьеру. Последним клубом форварда был американский «Майами Юнайтед», состав которого 35-летний игрок покинул в мае прошлого года.

Адриано является воспитанником «Фламенго», за который он выступал с 2000 по 2001, с 2009 по 2010 и в 2012 годах. Игрок также известен по выступлениям за «Интер», «Фиорентину», «Парму», «Сан-Паулу», «Рому», «Коринтианс» и «Атлетико Паранаэнсе».