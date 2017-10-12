Адриано намерен приступить к тренировкам и вернуться в большой футбол

Бывший нападающий «Интера», ряда бразильских клубов и национальной команды Бразилии Адриано планирует приступить к тренировочному процессу, чтобы привести себя в форму и вернуться в футбол в начале следующего года.
«У меня есть план, я собираюсь начать тренироваться без клуба вплоть до января. Не могу завершить свою карьеру. Я сумел сохранить своё тело и готов снова играть на профессиональном уровне, но понимаю, что для этого мне нужно быть очень настойчивым. Я хочу сделать это для себя, хочу показать, что могу достичь своего предела, а после решить, продолжать ли играть дальше», — заявил Адриано в эфире TV Globo.
Последним клубом Адриано, получившего прозвище Император, был американский «Майами Юнайтед», состав которого 35-летний игрок покинул в мае прошлого года.