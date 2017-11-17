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УЕФА закрыл дело в отношении «Ромы» по поводу расистского поведения болельщиков

Футбол

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций приняла решение закрыть дисциплинарное дело в отношении «Ромы».

Ранее «Рома» обвинялась в расистском поведении болельщиков римской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3), который состоялся 18 октября в Лондоне.

Сообщалось, что фанаты «Ромы» отреагировали имитацией характерных обезьяньих звуков на появление на поле защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

CEDB решил закрыть дисциплинарное производство, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Рюдигер: расизм является серьёзной проблемой на матчах в Италии
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Рома Челси Антонио Рюдигер Болельщики — Футбол УЕФА
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