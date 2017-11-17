УЕФА закрыл дело в отношении «Ромы» по поводу расистского поведения болельщиков

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций приняла решение закрыть дисциплинарное дело в отношении «Ромы».



Ранее «Рома» обвинялась в расистском поведении болельщиков римской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3), который состоялся 18 октября в Лондоне.

Сообщалось, что фанаты «Ромы» отреагировали имитацией характерных обезьяньих звуков на появление на поле защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

CEDB решил закрыть дисциплинарное производство, сообщается на официальном сайте УЕФА.