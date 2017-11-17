Вальверде: Гризманн — отличный футболист, но я доволен нынешним составом «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос, хотел бы он видеть в своей команде форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.



«Гризманн — отличный футболист. Каждый раз, когда о каком-то игроке ходят слухи насчёт его перехода в «Барселону», речь идёт об отличных футболистах. Но я доволен нынешним составом команды. Посмотрим, что нас ждёт в будущем», — цитирует тренера Marca.

Ранее на этой неделе в СМИ появилась новость, что «Барселона» достигла принципиального соглашения с Гризманном на предмет его перехода в каталонский клуб.