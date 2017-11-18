Новозеландский болельщик поблагодарил россиян за гостеприимство во время КК-2017

Болельщик сборной Новой Зеландии Мэтт Фейос обратился к россиянам с благодарностью за гостеприимство во время Кубка конфедераций — 2017, опроверг стереотипы об агрессии российских фанатов, а также отметил, что не может представить более достойных хозяев чемпионата мира — 2018, чем россияне.



«Для фанатов сборной Новой Зеландии посещения Кубка конфедерации 2017 года в России было волшебным опытом, который мы никогда не забудем. Перед турниром нам говорили, что в России опасно, много хулиганов, банд, агрессивных полицейских и прочего. Когда мы приехали, то увидели обратное — все были открыты, дружелюбны и приветливы. Это было невероятно.

Моё письмо — это сердечное послание, в котором я благодарю российский народ за удивительный опыт и хочу подчеркнуть, насколько хорошим будет предстоящий чемпионат мира с такими хозяевами», — написал новозеландский болельщик в своём письме, сообщает «RT на русском».