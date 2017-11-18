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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Новозеландский болельщик поблагодарил россиян за гостеприимство во время КК-2017

Футбол

Болельщик сборной Новой Зеландии Мэтт Фейос обратился к россиянам с благодарностью за гостеприимство во время Кубка конфедераций — 2017, опроверг стереотипы об агрессии российских фанатов, а также отметил, что не может представить более достойных хозяев чемпионата мира — 2018, чем россияне.

«Для фанатов сборной Новой Зеландии посещения Кубка конфедерации 2017 года в России было волшебным опытом, который мы никогда не забудем. Перед турниром нам говорили, что в России опасно, много хулиганов, банд, агрессивных полицейских и прочего. Когда мы приехали, то увидели обратное — все были открыты, дружелюбны и приветливы. Это было невероятно.

Моё письмо — это сердечное послание, в котором я благодарю российский народ за удивительный опыт и хочу подчеркнуть, насколько хорошим будет предстоящий чемпионат мира с такими хозяевами», — написал новозеландский болельщик в своём письме, сообщает «RT на русском».

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Что думают и пишут о Кубке конфедераций в разных частях света. Предупреждаем: здесь мало футбола.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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