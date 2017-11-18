Слуцкий назвал смешным слухом информацию о возможной работе директором в «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что в случае ухода из своего нынешнего клуба он может занять одну из должностей в «Челси».

Ранее издание The Telegraph сообщило, что владелец «Челси» Роман Абрамович может предложить Слуцкому одну из должностей в лондонском клубе после того, как его покинул технический директор Майкл Эменало. Отмечалось, что должность технического директора «Челси» может быть упразднена, а у нынешнего наставника «Халла» появилась бы возможность получить одну из других ролей в стане синих.

«Это очень смешно. Кончено, такая информация является просто слухом. Я всё время работал в роли профессионального тренера, а не директора или ещё кого-нибудь. Мне нравится своя работа, а другие виды деятельности не интересуют», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.