Матч с ЦСКА стал для «СКА-Хабаровск» одним из худших по посещаемости в сезоне

В эти минуты «СКА-Хабаровск» принимает на своём поле ЦСКА в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

На игре, которая проходит на стадионе имени Владимира Ленина, присутствует 5 569 зрителей. Это один из худших показателей посещаемости для хабаровчан после девяти домашних матчей РФПЛ в нынешнем сезоне. Меньше зрителей было только на домашних играх «СКА-Хабаровск» с «Уфой» (5 399) и тульским «Арсеналом» (4 155).

Больше болельщиков присутствовало на матчах хабаровчан с «Зенитом», «Анжи», «Рубином», «Ахматом» и «Ростовом». А рекордным по посещаемости остаётся матч «СКА-Хабаровск» — «Спартак», за которым наблюдало 14 524 зрителя.

До сегодняшнего дня средняя посещаемость домашних матчей «СКА-Хабаровск» составляла 8 949 зрителей. Стадион имени Владимира Ленина вмещает 15 200 зрителей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – ЦСКА.