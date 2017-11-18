Получивший травму А. Березуцкий может сыграть в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «СКА-Хабаровск» (4:2) рассказал о состоянии защитника Алексея Березуцкого, который покинул поле в первом тайме из-за травмы на носилках.

«Березуцкий подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра. С такими травмами, думаю, играть можно. Зная бойцовские качества Лёхи, вполне возможно в следующем матче выйдет», — передаёт слова Гончаренко с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика» состоится в Москве 22 ноября.