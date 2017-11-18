Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года поделился эмоциями о выигранной путёвке на мундиаль. Форвард «железнодорожников» забил один из мячей, благодаря которому перуанская команда впервые с 1982 года пробилась в финальную часть мирового первенства.

«Мы обязаны были выиграть любой ценой. Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это по сути был финальный матч, но мы сконцентрировались, и всё сложилось, как надо. Наша победа — подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее ещё впереди. Наша команда не зазнаётся, но знает, на что способна», — цитирует Фарфана официальный сайт ФИФА.