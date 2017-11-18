Глава Ла Лиги может лишиться своего поста из-за финансовых махинаций

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подозревается в оплате долгов своей компании Audiovisual New Aged за счёт средств клубов лиги, сообщает радиостанция Cadena Ser.

По данным источника, в отношении 55-летнего функционера несколько месяцев назад началось расследование, по итогам которого Тебас может лишиться своего поста за нарушение спортивного права и правил Ла Лиги.

Тебас возглавляет высший дивизион чемпионата Испании с 2013 года, а до этого 12 лет работал на посту вице-президента организации.