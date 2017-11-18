100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глава Ла Лиги может лишиться своего поста из-за финансовых махинаций

Футбол

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подозревается в оплате долгов своей компании Audiovisual New Aged за счёт средств клубов лиги, сообщает радиостанция Cadena Ser.

По данным источника, в отношении 55-летнего функционера несколько месяцев назад началось расследование, по итогам которого Тебас может лишиться своего поста за нарушение спортивного права и правил Ла Лиги.

Тебас возглавляет высший дивизион чемпионата Испании с 2013 года, а до этого 12 лет работал на посту вице-президента организации.

Тебас: Ла Лига может закрыть «Камп Ноу» за оскорбительные кричалки фанатов
Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
Теги
Хавьер Тебас Примера
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент