Тебас: Ла Лига может закрыть «Камп Ноу» за оскорбительные кричалки фанатов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» может столкнуться с серьёзными проблемами, если болельщики каталонской команды во время домашних матчей продолжат петь оскорбительные кричалки об Испании и других регионах страны.

«Кричалки о независимости не считаются оскорблением или подстрекательством к насилию. Но кричалки, в которых оскорбляются, например, Испания, Каталония или Андалусия, испанская федерация может рассмотреть и наложить на клуб санкции. Если другие инстанции согласятся, тогда лига может распорядиться закрыть „Камп Ноу“, — цитирует Тебаса Marca.

Отмечается, что речь идёт о возможном закрытии стадиона на один или несколько матчей.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, большинство участников которого высказались за отделение от Испании, но результаты голосования не получили международного признания. Позже парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании, и в ответ на это испанское правительство ввело в регионе прямое управление.