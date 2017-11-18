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«Севилья» одержала волевую победу над «Сельтой»

Футбол

«Севилья», соперник «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграла «Сельту» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте Максимилиано Гомес вывел гостей вперёд, однако на 36-й минуте Луис Мурьель сравнял счёт, а в начале второго тайма Нолито забил второй гол андалусийцев, который оказался для них победным.

«Севилья» набрала 22 очка и вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (14) — 12-я.

Испания - Примера. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
2 : 1
Сельта
Виго
0:1 – Гомес – 13, 1:1 – Мурьель – 36, 2:1 – Нолито – 48
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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