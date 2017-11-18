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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл», Ибрагимович сыграл впервые с апреля

Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На гол Дуайта Гейла хозяева ответили точными ударами Антони Марсьяля, Криса Смоллинга, Поля Погба и Ромелу Лукаку.

На 77-й минуте на замену вышел Златан Ибрагимович, завершивший восстановление после серьезной травмы колена, полученной в апреле.

«Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает второе место в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 8 баллов. «Ньюкасл» (14) — 11-й.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 – Гейл – 14, 1:1 – Марсьяль – 37, 2:1 – Смоллинг – 45+1, 3:1 – Погба – 54, 4:1 – Лукаку – 70
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Златан Ибрагимович
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