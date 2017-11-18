«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл», Ибрагимович сыграл впервые с апреля

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На гол Дуайта Гейла хозяева ответили точными ударами Антони Марсьяля, Криса Смоллинга, Поля Погба и Ромелу Лукаку.

На 77-й минуте на замену вышел Златан Ибрагимович, завершивший восстановление после серьезной травмы колена, полученной в апреле.

«Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает второе место в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 8 баллов. «Ньюкасл» (14) — 11-й.