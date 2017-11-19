Луис Суарес сравнялся с Клюйвертом по количеству голов в Примере

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, оформивший дубль в гостевом матче с «Леганесом» (3:0) в 12-м туре Примеры, довёл количество своих голов в составе каталонского клуба до 90. По этому показателю Суарес сравнялся с голландским форвардом «Барселоны» прошлых лет Патриком Клюйвертом.



Команда из Барселоны продлила свою победную серию в чемпионате Испании до четырёх матчей. Теперь у коллектива Эрнесто Вальверде 34 очка, «Барселона» уверенно лидирует в первенстве, на 7 очков опережая имеющую игру в запасе «Валенсию» и на 10 — «Реал».

«Барселона» переиграла «Леганес» благодарю дублю Луиса Суареса