Индзаги раскритиковал экс-игрока «Ростова» Баштуша за ошибки в дерби с «Ромой»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги считает, что к поражению его команды в дерби с «Ромой» (1:2) привели ошибки защитника Баштуша. Бывший игрок «Ростова» нарушил правила на Александаре Коларове, после чего был назначен пенальти, а позже ошибся перед взятием ворот в исполнении Раджи Найнгголана.



«Я принимал участие в таких дерби и знаю, что отдельные эпизоды становятся решающими. Наши собственные ошибки помогли «Роме», именно поэтому соперники выиграли матч. Если допускаешь две огромные ошибки, то проиграешь.



Мы знали, что «Рома» будет оказывать давление, не позволяя нам показывать свою привычную игру. Во второй половине встречи у нас были шансы, но две наивные ошибки за четыре минуты сделало наше поражение неизбежным», — отметил специалист в эфире Mediaset Premium.

«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби