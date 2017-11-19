Симеоне поддержал Гризманна, не забивающего в «Атлетико» на протяжении 723 минут

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о ничейном результате мадридского дерби с «Реалом» (0:0) в 12-м туре Примеры. В ходе встречи был заменён один из лидеров «матрасников» Антуан Гризманн, который покинул поле под свист местных болельщиков, и специалист выступил на защиту французского форварда.



«В моём доме меня учили, что пока вы семья, вас любят до самой смерти. И Гризманн — член нашей семьи.



Сегодня мы сыграли против лучшей команды в мире, футболисты которой очень хорошо владеют мячом. Игра пошла так, как мы и рассчитывали, но в то же время мы могли и уступить», — приводит слова Симеоне издание Marca.

Гризманн не может забить на протяжении 723 минут, это его худший показатель за всё время пребывания в мадридском клубе.